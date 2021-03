Auf das Rückspiel gegen Science City Jena (schwarze Trikots) müssen die Artland Dragons um Center Robert Oehle (am Ball) noch etwas warten.

Rolf Kamper

Quakenbrück. 18 Spiele haben die Artland Dragons seit Jahresbeginn in der ProA bereits absolviert. Auf die letzten beiden Partien der Hauptrunde müssen die Quakenbrücker Basketballer jetzt aber etwas warten.

Die kommende Aufgabe am Samstag bei Science City Jena fällt aus, da sich der Gegner in Quarantäne befindet. Natürlich hätten die Drachen, die am vergangenen Wochenende mit dem Sieg in Trier einen Schritt in Richtung Playoffs gemacht haben,