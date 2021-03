Immer den Korb im Blick: Gerel Simmons (am Ball) war mal wieder Topscorer der Dragons.

Simon Engelbert

Trier . Wenn der Tabellenachte im Kampf um die Playoffs beim Neunten gewinnt, muss die Freude groß sein. Das war bei den Artland Dragons nach dem 89:77-Sieg (54:38) bei den Römerstrom Gladiators Trier auch der Fall – und doch mischte sich bei den Quakenbrücker Basketballern auch ein klein bisschen Ärger in die Erleichterung. Die Belohnung für eine starke Saison in der ProA ist dennoch zum Greifen nah.

„Wir hätten auch den direkten Vergleich holen können. Aber wir haben in der ersten Halbzeit zehn Freiwürfe liegen gelassen, und in der zweiten Hälfte haben sie gut gekämpft“, sagte Center Robert Oehle. Das Hinspiel hatten die Dragons am zwe