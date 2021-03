Anker in der Mitte: Robert Oehle (am Ball) machte für die Artland Dragons in Trier wieder ein sehr gutes Spiel.

Simon Engelbert

Trier. Die Artland Dragons haben einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs geholt. Bei den Römerstrom Gladiators Trier gewannen die Quakenbrücker Basketballer mit 89:77.

1. Viertel: Mit der Starting Five aus Zach Ensminger, Gerel Simmons, Adrian Breitlauch, Danielius Lavrinovicius und Robert Oehle gingen die in Bestbesetzung angetretenen Dragons in die Partie. Bei Trier hingegen fehlten mit Austin Willey un