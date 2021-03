Artland Dragons können in Trier Schritt Richtung Playoffs machen

Ein körperbetontes Spiel wie im Hinspiel erwartet die Artland Dragons um Gerel Simmons (am Ball) in Trier.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons haben in der regulären Saison der ProA noch drei Spiele zu bestreiten. Mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an den Playoffs steht den Quakenbrückern Basketballern am Samstag um 19.30 Uhr bei den Gladiators Trier das wohl wichtigste Spiel bevor.

Die Mannschaft von Drachen-Trainer Tuna Isler steht in der Tabelle derzeit auf dem siebten Platz und hat 26 Zähler auf dem Konto. Achter sind die Eisbären Bremerhaven mit 24 Punkten. Aber das Team von der Küste hat sechs Partien weniger abs