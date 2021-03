Wenig Platz zur Entfaltung hatten die Artland Dragons um Leon Okpara (am Ball) gegen Heidelberg.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Eine Freiwurfquote von 72 Prozent ist im professionellen Basketball nicht überragend, aber in Ordnung. Wenn dann aber die Dreierquote über diesem Wert liegt, wird es nahezu absurd. Genau das erlebten die Artland Dragons jetzt im Spiel gegen die MLP Academis Heidelberg. Allerdings nicht am eigenen Leib, denn der Gegner traf fast Dreiviertel seiner Versuche von außen und fügte den Quakenbrücker Basketballern so eine empfindliche 83:100-Niederlage (33:45) zu.

So komisch das auch klingt, aber das Ergebnis täuscht dabei sogar noch etwas über den Spielverlauf hinweg. 8:25 Minuten vor Ende der Partie trauf Shaun Willett – natürlich per Dreier – zum 85:51 für die Gäste. Auch wenn die Partie zu diesem