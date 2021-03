Wieder mal bester Werfer bei den Dragons war Gerel Simmons mit 26 Punkten.

Michael Ruffler

Osnabrück. Die Artland Dragons haben ihre Negativserie in der ProA beendet – und das ziemlich eindrucksvoll mit einem Sieg in Heidelberg.

Die Quakenbrücker Basketballer gewannen bei den zuvor in dieser Saison in eigener Halle noch ungeschlagenen MLP Academics Heidelberg mit 89:81 (42:41) und holten so einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs. Wie schon in den letzten Spi