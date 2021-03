Die Luft in der Tabelle wird für die Artland Dragons immer dünner

Seinen Geburtstag hatte sich Thorben Döding am Sonntag eigentlich anders vorgestellt.

Rolf Kamper

Rostock. Nach vier Niederlagen in Folge fallen Sportlern Erklärungen schwer, und oft klingen sie nach Floskeln. „Wir haben für guten Basketball und viel harte Arbeit die Belohnung nicht bekommen“, meinte Dragons-Coach Tuna Isler nach der Niederlage in Rostock. Was nach etwas Selbstmitleid und einer Ausrede klingen könnte, ist schlicht und ergreifend die Wahrheit.

Zweimal gegen Leverkusen, in Bremerhaven, jetzt in Rostock. All diese Spiele haben die Dragons aber nun mal verloren. Wäre es mit komplettem Kader anders gewesen? Vermutlich ja, aber das hilft mit Blick auf die Tabelle auch nicht weiter.