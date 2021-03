Dragons-Niederlage in Rostock: Wieder reicht eine Topleistung nicht

Immer im Bilde war Dragons-Topscorer Gerel Simmons (am Ball) im Spiel gegen Rostock.

Silvia Funk

Rostock. Es ist schon etwas bizarr. Da zeigen die Basketballer der Artland Dragons an einem Wochenende zwei ihrer besten Saisonleistungen in der ProA, und was haben sie davon? Nichts.

Nach der ärgerlichen Niederlage am Freitag in Bremerhaven gab es auch bei den Rostock Seawolves nichts zu holen. Dabei war die 92:96-Niederlage (49:39) beim Topfavoriten auf den Aufstieg sogar noch etwas bitterer.Eine Erklärung für die Nied