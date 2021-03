Wieder dabei: Zach Ensminger (am Ball im Hinspiel) steht in Bremerhaven nach Verletzung zur Verfügung.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Himmelsrichtung ist für die Artland Dragons an diesem Wochenende klar: Es geht nach Norden. Die Quakenbrücker Basketballer sind am Wochenende in der ProA zweimal gefordert – und es sind zwei richtig große Aufgaben. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zu den Eisbären Bremerhaven, am Sonntag (16 Uhr) steht dann die Partie bei Topfavorit Rostock Seawolves auf dem Programm.

Wie sehr diese Saison durch das Coronavirus durcheinandergewirbelt wird, lässt sich an diesem Wochenende gut erkennen. Im ursprünglichen Spielplan hätten die Dragons zu Hause gegen Bremerhaven das Rückspiel gespielt. Das wurde aber bereits