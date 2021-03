Blickrichtung Playoffs: Die Artland Dragons und ihr Kapitän Adrian Breitlauch.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die ProA wird in dieser Saison einen anderen Modus in den Playoffs spielen. Davon betroffen sein könnten auch die Basketballer der Artland Dragons.

Am 10. April soll die Hauptrunde in der ProA abgeschlossen werden. Die Artland Dragons haben an diesem letzten Spieltag aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften spielfrei, hoffen sich aber bis dahin für die Playoffs qualifiziert zu hab