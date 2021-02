Die Enttäuschung über die neunte Saisonniederlage war den Quakenbrücker Spielern Marius Lau, Robert Oehle und Gerel Simmons (von links) anzusehen.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Im Kampf um die Playoff-Plätze haben die Artland Dragons in der ProA einen Rückschlag hinnehmen müssen. In der Artland Arena verloren die Quakenbrücker Basketballer trotz einer starken Aufholjagd gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 69:77.

89:92 – dieses Ergebnis war am vergangenen Mittwoch in Leverkusen nach dem Spiel auf der Anzeigetafel zu lesen. Drei Tage später in Quakenbrück leuchtete ein 69:77 in der Artland Arena auf. Wieder gingen die Dragons als Verlierer vom Feld.