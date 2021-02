Drehte am Ende des zweiten Viertels ordentlich auf: Dragons-Topscorer Gerel Simmons (am Ball).

Rolf Kamper

Quakenbrück. 89:92 – dieses Ergebnis war am vergangenen Mittwoch in Leverkusen nach dem Spiel auf der Anzeigetafel zu lesen. Drei Tage später in Quakenbrück leuchtete ein 69:77 in der Artland Arena auf. Wieder haben sich die Basketballer der Artland Dragons in der ProA den Bayer Giants Leverkusen geschlagen geben müssen – nach zwischenzeitlicher Aufholjagd.

1. Viertel: Beide Mannschaften hatten zu Beginn der Partie ihre Ladehemmungen. Sowohl die Quakenbrücker, die erneut eine kleine Rotation hatten, als auch die Leverkusener vergaben viele Würfe. Nachdem es lange 6:9 gestanden hatte, fiel