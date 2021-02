Jubelnde Drachen: Auch am Samstag gegen Leverkusen?

Rolf Kamper

Quakenbrück. Das Dutzend ist bereits voll und mit dem 13. Spiel im Jahr 2021 starten die Artland Dragons in die entscheidende Phase der Saison in der ProA. Der nächste Gegner der Quakenbrücker Basketballer ist zugleich auch der letzte: Die 89:92-Niederlage bei den Bayer Giants Leverkusen ist gerade einmal drei Tage her und soll jetzt in eigener Halle vergessen gemacht werden.

„Die Jungs haben sich gut um ihre Körper gekümmert“, sagt Trainer Tuna Isler. Mit kleiner Rotation nach einigen Verletzungen mussten viele Spieler in Leverkusen am Mittwoch viele Minuten gehen. Das wird am Samstag (19.30 Uhr) nicht unbeding