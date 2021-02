Ein anderes Gesicht wollen die Artland Dragons um Jacob Knauf (Mitte) gegen Jena zeigen.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Das Gefühl, wenig Zeit zu haben, kennen die Artland Dragons aktuell nur zu gut. Ob dieser Umstand nach der frustrierenden Niederlage der Quakenbrücker Basketballer am Wochenende gegen Ehingen gut ist, wird sich bereits am Dienstag zeigen. Zu Gast ist dann ab 19.30 Uhr in der Artland Arena mit Science City Jena der Tabellenführer der ProA.

Zeit, über die schwache Leistung nachzudenken, war also nicht viel. Am Sonntag bat Trainer Tuna Isler seine Mannschaft direkt wieder zum Training und startete so die abermals kurze Vorbereitung. Für die Dragons ist es das vierte Heimspiel i