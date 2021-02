Auf Ehingen vorbereitet und hoch motiviert: Dragons-Topscorer Gerel Simmons.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Für die Basketballer der Artland Dragons steht Heimspiel Nummer drei binnen zehn Tagen an. Der ProA-Ligist empfängt am Samstag (19.30 Uhr) das Team Ehingen Urspring in der Artland Arena in Quakenbrück. „Wir haben unseren Rhythmus gefunden. Es geht im Moment Schlag auf Schlag.“, sagt Dragons-Trainer Tuna Isler.

Nach dem verdienten Sieg über die Nürnberg Falcons (84:73) am Dienstag war die Freude bei den Dragons groß. Nur bei Gerel Simmons war sie etwas gedämpft. Der Topscorer der Quakenbrücker, der durchschnittlich 17,7 Punkte pro Spiel erzielt, b