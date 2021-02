Zurück in der Erfolgsspur: Artland Dragons besiegen Nürnberg mit 84:73

Mit viel Entschlossenheit zieht Spielmacher Zach Ensminger (links) gegen Martin Bogdanov zum Korb.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons haben in der ProA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Quakenbrücker Basketballer besiegten Tabellenschlusslicht Nürnberg Falcons in der Artland Arena verdient mit 84:73.

Dragons-Trainer Tuna Isler war dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Das Team hat eine gute Reaktion auf das Spiel gegen Karlsruhe gezeigt. Wir haben gut verteidigt, viel Druck ausgeübt und gut den Ball laufen lassen“, sagt der 31-jahr