Nur gemeinsam geht es: Die Artland Dragons empfangen 9. Februar die Nürnberg Falcons.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Nach der knappen 89:91-Niederlage gegen die PS Karlsruhe Lions steht für die Artland Dragons in der ProA am Dienstag das zweite von vier Heimspielen in zehn Tagen auf dem Spielplan. Die Quakenbrücker Basketballer empfangen mit den Nürnberg Falcons um 19.30 Uhr das aktuelle Zweitliga-Schlusslicht in der Artland Arena und wollen in dem Nachholspiel zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Dragons stehen nach etwas mehr als der Hälfte der absolvierten Spiele auf dem siebten Rang. Die Gäste, die nach der 81:105-Schlappe bei den Eisbären Bremerhaven am Sonntagnachmittag aus dem Norden nach Quakenbrück anreisen, sind Tabelle