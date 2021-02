Artland Dragons gewinnen in Hagen - auch dank grüner Schuhe

Starker Auftritt: Drache Gerel Simmons zieht gegen Paul Giese und Jannik Lodders zum Korb.

Jörg Laube

Hagen . Manchmal reicht auch ein gutes Viertel, um ein Basketballspiel zu gewinnen. Bei den Artland Dragons war es im Spiel bei Phoenix Hagen so. Den Quakenbrücker Basketballern reichte nach schwachen drei Vierteln eine Leistungssteigerung im Schlussabschnitt, um das Spiel mit 85:67 (37:40) zu gewinnen und den dritten Sieg in Folge in der ProA zu feiern. Der Matchwinner fiel dabei nicht zuletzt durch sein grelles Schuhwerk auf.

„Ja, ich mag sie. Sehr sogar“, sagte Gerel Simmons nach getaner Arbeit und lachte. Vor einigen Wochen hat der Aufbauspieler von einem Sponsor ein Paar Schuhe geschenkt bekommen. Sie sind sehr grün – aber nicht nur wegen ihrer Farbe besond