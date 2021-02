Den Schwung aus dem Kirchheim-Spiel wollen die Dragons um Thorben Döding (rechts) mitnehmen.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Zweimal haben die Artland Dragons in dieser Saison bisher mehr als 100 Punkte in einem Spiel erzielt. Am vergangenen Spieltag gegen Kirchheim (107:70) und beim 108:88 gegen Phoenix Hagen. Dass das Rückspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in Hagen dadurch nun zum Selbstläufer wird, ist für Trainer Tuna Isler allerdings ein Trugschluss.

„Unser Rhythmus und die Inhalte im Training bleiben gleich. Es ist ein Sieg, der bringt nun auch nicht so mega viel“, sagt der Coach mit Blick auf die starke Vorstellung am vergangenen Samstag gegen eigentlich formstarke Kirchheim