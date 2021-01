Glanzleistung: Gerel Simmons (am Ball) und die Dragons ließen den Gästen auch Kirchheim keine Chance.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Das Klagen der Artland Dragons war groß nach dem Spiel gegen die Kirchheim Knights. Die Quakenbrücker Basketballer bedauerten exakt eine Sache: dass an diesem Abend in der Artland Arena keine Zuschauer dabei gewesen waren.

Die Fans hätten die passende Untermalung zu einer Partie gegeben, wie sie ihre Mannschaft in dieser Saison in der ProA noch nicht gezeigt hatte. Beim überaus klaren 107:70-Sieg (54:36) gegen zuvor siebenmal in Folge siegreiche Kirchheimer p