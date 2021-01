Das Spiel der Artland Dragons bei den MLP Academics Heidelberg (Foto, bei einem Vorbereitungsspiel im Oktober) fällt aus.

imago images/Peter Kolb

Quakenbrück. Das Spiel der Artland Dragons bei den MLP Academics Heidelberg am Dienstag fällt kurzfristig aus. Grund sind mehrere positive Corona-Schnelltests beim Gegner der Quakenbrücker Basketballer.

Die Dragons waren schon am Spielort, da sie nach der Partie am Sonntag in Nürnberg (82:79) in Süddeutschland geblieben waren. Aus Heidelberg müssen sie nun aber unverrichteter Dinge wieder abreisen. Der routinemäßige Corona-Schnelltest am S