Dragons treten als Außenseiter bei Topteam Heidelberg an

Einen guten Eindruck hinterließen die Artland Dragons um Jacob Knauf (rechts) zuletzt in Nürnberg.

imago images/Zink

Quakenbrück. Genau 48 Stunden nach dem letzten Spiel in der ProA sind die Artland Dragons wieder gefordert. Die Quakenbrücker Basketballer spielen beim Topteam in Heidelberg.

Den ersten Teil der Dienstreise haben die Artland Dragons mit dem Sieg in Nürnberg erfolgreich absolviert. Am Dienstag (17 Uhr) steht nun die zweite Partie in Süddeutschland für die Quakenbrücker Basketballer auf dem Programm. Bei den MLP A