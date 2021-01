Artland Dragons starten in Nürnberg in fordernde Wochen

Einsatz noch unklar: Danielius Lavrinovicius hat Rückenprobleme.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Jede Menge zu tun haben die Artland Dragons in den kommenden Wochen. Los geht der Spielmarathon am Sonntag, 24. Januar, in Nürnberg.

Mit dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) bei den Nürnberg Falcons starten die Artland Dragons in fordernde Wochen. Für die Quakenbrücker Basketballer stehen dann bis zum 20. Februar acht Partien in der ProA auf dem Programm. Umso besser, dass es m