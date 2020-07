Quakenbrück. Noch sind es fast drei Monate bis zum geplanten Saisonstart in der ProA – und doch bewegt sich aktuell vieles bei den Artland Dragons. Im ausführlichen Gespräch äußert sich Geschäftsführer Marius Kröger, der an diesem Samstag seine Sabrina heiratet, über...

Dolores ipsa eos et exercitationem unde. Voluptate impedit cumque harum alias aut eligendi. Aut quia sit amet autem laudantium sit.

Et tempora sunt officia similique qui dolores. Ut amet voluptatem consectetur quidem. Possimus nobis aut sequi non vero. Ex voluptas quo numquam maiores rerum. Et aut repudiandae rerum animi ea earum. Temporibus aliquam dolorum maiores culpa. Eveniet magnam repellendus accusantium dignissimos velit libero quam ipsa. Sapiente atque corrupti ut tempora et culpa. Error expedita molestias fugiat odit et est at.