Quakenbrück. Der Kader der Artland Dragons nimmt immer mehr Konturen an. Die Quakenbrücker Basketballer präsentieren ihren vierten externen Neuzugang – den ersten US-Amerikaner. Gerel Simmons soll das Team von den Aufbaupositionen aus vor allem in der Offensive tragen. Die künftige Startformation der Drachen könnte damit komplett sein.

