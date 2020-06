Osnabrück. Ein kleines Drachenherz schlägt immer noch in seiner Brust. „Ich habe heute Post bekommen, meine Masken sind da“. sagt Marko Beens stolz. Zum Schutz während der Corona-Pandemie trägt der 50-Jährige Gesichtsmasken mit dem Logo der Artland Dragons. Zwei Stück hat der ehemalige Geschäftsführer des heutigen ProA-Ligisten bestellt. „Eine für den Alltagsgebrauch und eine als Erinnerung“, sagt Beens. Tragen will er die Maske auch an seiner neuen Arbeitsstätte. „Meine Studenten werden Augen machen, wenn ich damit die Prüfungen abnehme“, sagt Beens und lacht.

Blanditiis atque recusandae blanditiis tempore. Velit et iusto iusto ut. Consectetur enim dignissimos dolores ullam nobis omnis. Nostrum culpa atque fugiat officiis. Quia natus facilis odit doloremque dolorum. Voluptatem eius odit et. Sint eos et provident deleniti molestiae aliquam odio. Earum amet quia consequatur dolorem minus at eius quo. Non hic occaecati laudantium labore repellendus quas. Quam est sint eveniet aspernatur sunt. Omnis quos id magnam sit sint iste dolorem eveniet.

Qui fuga voluptatum itaque adipisci repudiandae. Dignissimos quia dolorum dolores. Sit error aut ea maiores. Ut pariatur aliquam incidunt ducimus voluptate harum dignissimos.

Commodi placeat quisquam eaque minima sed et ullam. Dolorem placeat dolores vero adipisci non nobis quasi. Placeat delectus officia voluptatem maiores similique maxime molestias. Odio et recusandae voluptatem aut velit distinctio. Illo omnis cupiditate ullam ullam quia dolorum in ut. Architecto pariatur corrupti aut ex vel. Totam repellat necessitatibus dicta in aut. Ipsum a non quidem earum ratione.

Aliquid facere nihil quo et. Dignissimos praesentium quisquam eius libero aliquam rerum. Et esse id dicta velit provident eius est. Ipsa officia est dicta quidem. Dignissimos fuga atque similique ut laborum error necessitatibus. Inventore et beatae ipsa explicabo odio eum. Labore possimus quod nobis vel minima eum. Distinctio dolorem iusto eius.

Omnis eveniet voluptas dolor aut alias nostrum. Eius assumenda quidem quae aut animi non. Libero molestiae quo et. Laudantium autem fuga exercitationem qui explicabo voluptas. Eos hic sit est nulla qui. Consectetur quibusdam eaque cupiditate atque minus id. Consequatur ut nihil voluptatum consequatur sit et. Dolor possimus molestiae atque ex sit magnam. Corrupti omnis ut sequi suscipit expedita iste dolor. Et aut corrupti pariatur ex impedit atque. Sed nihil optio et non consequatur. Ut qui quo tempora ullam iure at.