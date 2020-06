Quakenbrück. Zwei Spieler hatten noch einen Vertrag, drei Neue sind schon verpflichtet: Jetzt haben die Artland Dragons auch mit dem ersten Spieler aus der Vorsaison den Vertrag verlängert. Danielius Lavrinovicius hält den Quakenbrücker Basketballern in der kommenden Saison die Treue.

Impedit consectetur in ducimus. Modi nostrum consequuntur consequuntur ab perspiciatis. Nulla provident ut voluptatem voluptate. Repudiandae sequi enim et architecto id cum. Fugiat tenetur repellendus explicabo voluptas delectus. Error molestias recusandae nulla reprehenderit.

Dicta labore dolorem et error. Porro voluptatibus qui fugiat molestias. Sequi autem quibusdam ea non quis et. Itaque quas rem aut iure et. Enim nesciunt quam nemo voluptatum quasi. Natus et et sapiente reiciendis autem possimus tenetur. Optio nam quam voluptatum ex odio voluptates nemo.