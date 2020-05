Quakenbrück. Die Artland Dragons haben die erste wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison in der ProA getroffen. Tuna Isler bleibt Trainer der Quakenbrücker Basketballer und hat seinen Vertrag für zwei Jahre verlängert.

