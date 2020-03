Momentan nicht in seinem Element: Dragons-Trainer Tuna Isler hat trotzdem was zu tun. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Was wäre wenn? Eine oft gestellte Frage im Sport allgemein und in der aktuellen Situation erst recht. Was also wäre, wenn die Saison der Artland Dragons normal weitergelaufen wäre? Am Mittwoch hätten die Quakenbrücker Basketballer in Karlsruhe gespielt und vielleicht den Klassenerhalt in der ProA perfekt gemacht. Da die Saison wegen des Coronavirus vorzeitig beendet wurde, hat das auch so geklappt. Trainer Tuna Isler wäre es anders lieber gewesen.