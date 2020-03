Quakenbrück . Die Saison ist für die Artland Dragons vorzeitig beendet. Nachdem die 2. Basketball-Bundesliga den vergangenen Spieltag aussetzte, teilten die Vereine der ProA und der ProB am Dienstag mit, dass die Saison abgebrochen wird.

