Sind erstmal nicht aktiv: Die Artland Dragons. Foto: Kamper

Quakenbrück. Wegen der Entwicklung in den vergangenen Tagen in Sachen Coronavirus setzt die 2. Basketball Bundesliga (Pro A) den 30. Spieltag am Wochenende aus – das betrifft auch die Partie der Artland Dragons bei den Niners Chemnitz am Dienstag.