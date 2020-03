Quakenbrück. Die Diagnose „Kreuzbandriss“ ist für jeden Sportler niederschmetternd. Jonas Herold von den Artland Dragons bekam sie nun, dazu ist noch das Außenband im linken Knie gerissen. Trotzdem spricht der Flügelspieler der Quakenbrücker Basketballer von „Glück im Unglück“ und wer das Zustandekommen der Verletzung im Spiel gegen die Uni Baskets Paderborn (94:84) miterlebt hat, wird Herold verstehen.

