Der Schock steht den Artland Dragons wegen der Verletzung ihres Teamkollegen Jonas Herold nach dem Spiel gegen Paderborn ins Gesicht geschrieben. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Es hätte alles so schön sein können bei den Artland Dragons. Die Quakenbrücker Basketballer hatten gerade die Uni Baskets Paderborn mit 94:84 (51:33) besiegt und in der ProA so den sechsten Heimsieg hintereinander gefeiert. Trotzdem gab es in der Artland Arena keine Jubelstimmung – zu tief saß bei Mannschaft und Fans der Schock über die schwere Verletzung von Jonas Herold.