Zweimal gefordert: Trainer Tuna Isler muss sein Team für das Wochenende auf zwei Spiele vorbereiten. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. 665 Kilometer spuckt der Routenplaner aus, wenn man nach der Entfernung von Quakenbrück nach Villingen-Schwenningen fragt. Den ersten Teil haben die Artland Dragons am Donnerstag bereits hinter sich gebracht, denn am Freitag (20.30 Uhr) erwartet sie bei den Wiha Panthers Schwenningen das am weitesten entfernte Auswärtsspiel der Saison. Es ist nicht die einzige Partie an diesem Wochenende für die Quakenbrücker Basketballer.