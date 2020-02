Quakenbrück. Die an Kuriositäten und Rückschlägen alles andere als arme Saison der Artland Dragons hat in dieser Woche zwei neue Kapitel erhalten. Nach dem Rauswurf von Malik Dunbar wähnten sich die Quakenbrücker Basketballer eigentlich dennoch auf einem guten Weg zum Spiel am Samstag (19.30 Uhr, Artland Arena) gegen die Nürnberg Falcons. Jetzt hat aber auch noch Kapitän Pierre Bland das Team verlassen – zumindest vorübergehend.

