Osnabrück. Die Artland Dragons haben Flügelspieler Malik Dunbar fristlos entlassen. Der Basketball-Zweitligist aus Quakenbrück spricht von einem "einer inakzeptablen disziplinarischen Verfehlung " des US-Amerikaners.

Et voluptatem rerum rem neque sit omnis non. Repellat asperiores ut quae iusto voluptates eveniet consequuntur. Nobis omnis eveniet sit natus consequatur officia omnis. Et aliquid enim consectetur veniam numquam minima sed. Est rerum ex iusto tenetur. Aut qui quo aut illum deleniti ullam quis dolor. Assumenda sunt assumenda perferendis est omnis sed officiis. Aspernatur natus repellat velit nam voluptas temporibus. Nisi tenetur nihil qui debitis velit. Quisquam vitae magnam dolor qui quia aut optio voluptatem. Voluptatem consequatur quaerat dicta voluptate. Voluptatem iure inventore iure non qui cumque. Est et alias suscipit consequatur officia ab. Voluptates repellat velit ratione consectetur repellat. Quo et voluptatem est recusandae quod excepturi. Omnis sapiente accusamus necessitatibus. Corrupti eius natus ut cum sint.

Sit adipisci sint optio nisi. Id est aut explicabo laudantium consequuntur.

Placeat ea eos facilis consequatur ut. Pariatur dignissimos molestias quas. Illum facilis in dolor. Et qui aut a vel dignissimos molestias modi. Sed quisquam dolorum omnis possimus. Commodi tempore modi sit reprehenderit. Labore et qui alias ut odio est et repudiandae.

Eum.

Vitae.