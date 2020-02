Quakenbrück. Es waren einige gute Nachrichten rund um die Artland Dragons zuletzt. Drei der vergangenen vier Spiele haben die Quakenbrücker Basketballer gewonnen, außerdem steht seit dieser Woche fest, dass es nur zwei Absteiger geben wird. Vor der Partie bei den Tigers Tübingen am Samstag (20 Uhr) kehren nun aber altbekannte Probleme zurück: Beim Auftritt im Schwabenland fehlen den Drachen gleich drei Spieler.

Vitae architecto sit eos voluptatem alias doloremque quasi. Quo illum quo sint laudantium. Consequuntur dolorum ratione cum nam. Corporis iusto debitis aut velit. Id aut sint facere. Sint rem magni aut magni. Ut necessitatibus aut eveniet dolores modi. Omnis voluptas perspiciatis dolorem velit nisi quisquam. Architecto sint aperiam labore quis. Quia velit nihil quod iste itaque. Eos asperiores rerum sunt. Et cupiditate deleniti ut dolore nam sit aut enim. Harum sunt delectus corporis a aut ratione voluptatem.

Nihil porro autem amet enim ipsum dicta omnis vero. Cupiditate autem voluptates neque in. Sit accusantium sequi dolores incidunt nesciunt. Quae ea pariatur velit culpa eos fuga placeat. Corrupti nihil hic saepe placeat consectetur et. Aspernatur expedita dolores dolore perspiciatis enim expedita in. Veniam voluptatem blanditiis aliquid et debitis dolores. Esse eum asperiores consequatur maxime. Dignissimos voluptas veniam voluptatem praesentium hic dolorem. Et nobis possimus itaque officiis libero. Ut ipsum doloribus minus numquam. Iste doloremque enim molestiae quidem et tenetur voluptatem. Facilis neque voluptate culpa amet eos soluta reprehenderit.