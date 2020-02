Mit den Fans im Rücken wollen Jannes Hundt und die Dragons wieder an ihrem Gegner vorbeiziehen. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Auch wenn es melodisch vielleicht nicht jedermanns Geschmack trifft, wenn die Artland Dragons demnächst mal wieder nach einer neuen Melodie zur Präsentation der Mannschaft suchen, wären dieser Songzeilen von Kinderliedertexter Rolf Zuchowski zumindest inhaltlich passend: „Zu Hause ist es am schönsten, zu Hause bin ich so gern.“ Drei Heimspiele gewannen die Basketballer aus Quakenbrück in der Pro A in Folge in der Artland Arena. Am Samstag, 19.30 Uhr, soll gegen die Bayer Giants Leverkusen die Heimserie halten.