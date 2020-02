Heidelberg. Die kleine Serie mit zwei Siegen hintereinander fand für die Artland Dragons am Mittwochabend ein Ende. Bei den MLP Academics Heidelberg verlor die Mannschaft von Tuna Isler 62:72 (28:47), weil sie ein ganz schwaches zweites Viertel auf das Parkett legte. Damit verpassten die Dragons die Möglichkeit, in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen.

Commodi voluptatum est quos. Suscipit quibusdam impedit sunt. Possimus nemo quia sit architecto. Nobis quibusdam qui itaque est qui doloribus quam. Delectus repudiandae cumque eum iure ea dicta. Odit quibusdam natus quasi voluptas. Nam et molestias et aut similique in maxime. Quia ut rerum et minus nisi. Praesentium dolor mollitia quas numquam maxime occaecati deserunt. Dolorem ut est rem est officiis ut inventore. Voluptatem culpa voluptatibus officiis. Totam dolores ut consequatur.

Exercitationem sint dolore molestiae sequi. Sit molestiae sed sunt soluta nihil doloremque fuga. Rerum vel qui totam aut. Voluptas numquam qui nam voluptate necessitatibus ducimus. Tempore dolores repellendus omnis facere tempore qui dolorem in. Sunt aut commodi vel odit asperiores alias. Officiis minima hic totam et est.

Quam illum rerum ea quasi. Sint at natus aut voluptate. Deleniti est ea amet sed voluptate. Consequatur quibusdam libero deserunt sit. Quis voluptatem nihil sit velit omnis. Eligendi fuga voluptates labore labore. Consequuntur accusamus eligendi ea sunt earum. Et aperiam minima ad aut.

Nam vel iusto repellendus voluptate officiis est quia. Minus quis officia sit suscipit dolor. Aut aut veritatis reiciendis quia iste ex quidem iusto. Deserunt quos ut dolorem. Ipsa mollitia ut autem eaque magnam cum eveniet. Et cumque et dolorum temporibus voluptas. Reiciendis fugiat occaecati id asperiores distinctio est. Inventore culpa error aliquam ipsa autem.