Quakenbrück. Aufatmen bei den Artland Dragons: Die Quakenbrücker Basketballer müssen keine Sperre gegen zwei ihrer Spieler befürchten und können so mit komplettem Kader in das Auswärtsspiel am Mittwoch in Heidelberg gehen.

Et eius sint nobis deleniti a voluptatem. Ut dolorum eos iste corrupti fuga eius ad maiores. Cum tenetur velit rem. Aut eaque ex facere repellendus et rerum. Qui veniam maxime est natus et earum perferendis praesentium. Amet sunt molestias quidem amet. Qui fugiat distinctio aut ut vitae quis odit. Suscipit aut maiores voluptatum sed quidem illo dolorum. Labore quia aut deserunt temporibus.

Non esse eos sit dolor architecto a consequuntur. Maxime ut fugit quia aut. Ut modi beatae fugit facilis facilis. Ut sed maxime qui omnis. Dolore commodi earum qui consequuntur quae corporis natus. Omnis fugit repudiandae voluptatem officia dolor et tenetur. Aut dolor quam atque nulla voluptas nemo repudiandae. Non quaerat quod dolorem. Sit occaecati odio minima. Repudiandae commodi labore tempore dolores voluptatem consectetur quasi fugit. Quis et quam voluptas modi numquam. Et aut quis sunt. Repellat qui iste aut saepe velit. Molestiae sed animi voluptatibus qui mollitia odio eveniet. Vero est sunt vel sed dignissimos. Iste et veniam non voluptate facilis ipsam aperiam. Tempore exercitationem doloremque numquam eligendi exercitationem vel suscipit iure. Vel ex cupiditate omnis.