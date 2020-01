Oberhausen. Eine kurze Nacht und einen langen Tag später war das Gefühl das gleiche. Bei den Verantwortlichen der Artland Dragons herrschte Fassungslosigkeit. Der rätselhafte Auftritt der Quakenbrücker Basketballer bei der 46:62-Pleite beim FC Schalke 04 wirft viele Fragen auf. Fragen, die schnell beantwortet werden müssen.

