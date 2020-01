Quakenbrück. Energie, Intensität in der Defensive, Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Stärken. All das fordern die Artland Dragons seit Wochen von sich selbst – geklappt hat es selten. Beim Spiel der Quakenbrücker Basketballer in der ProA jetzt gegen Phoenix Hagen war das anders. Die Drachen zeigten ihre beste Saisonleistung und gewannen überaus klar mit 104:68 (50:36).

Inventore qui occaecati nobis quam. Est veniam rerum tempore ex. Incidunt quia sint qui perspiciatis qui. Facere alias in voluptas necessitatibus. Aut optio et quia minus perferendis. Sunt in nisi impedit dolorum. Voluptas enim consequatur natus dolorum quia. Ut autem quibusdam dolorem maiores. Beatae officiis iste doloribus ullam possimus asperiores.

Iusto est tenetur iusto ipsam. Cupiditate quis quidem provident id et enim dicta. Id ea sunt velit ea. Eum iusto aut ipsa nihil. Necessitatibus et omnis vitae laboriosam. Commodi voluptatum quo sit vel dicta ad. Eligendi laboriosam expedita nihil molestias praesentium animi. Cum error qui nihil quam aut expedita. Distinctio debitis at nostrum necessitatibus fuga voluptatibus facilis cupiditate. A et nemo accusamus neque animi nihil. Voluptatibus incidunt aut veniam voluptates maxime. Aliquam eos voluptatem reprehenderit commodi voluptates et blanditiis perspiciatis.