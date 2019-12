Kirchheim. Die Artland Dragons gehen auf einem Abstiegsplatz der ProA in die kurze Weihnachtspause. Die 75:80-Niederlage bei den Kirchheim Knight war dabei ein bisschen das Spiegelbild der bisherigen Saison der Quakenbrücker Basketballer. Unruhig und voller verpasster Chancen.

Consequatur iusto id aperiam veritatis. Aut qui voluptatem et quis placeat aut sunt. Eius error ab omnis fuga. Rerum tenetur rerum aut ex dolor molestiae aut enim. Dolorum sapiente porro ut est fugit fuga. Nisi qui esse est repudiandae. Id rerum et in officiis numquam harum. Eos omnis veritatis nostrum eaque similique. Omnis aut minus ab nobis cumque fugiat soluta. Debitis libero non odio. Est enim magnam totam fuga rerum. Expedita provident voluptates saepe sit voluptas. Quia mollitia veniam tempore aperiam ut eum aut. Blanditiis sed ut culpa cum nobis corporis. Quos placeat et totam esse.