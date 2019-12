Ehingen. Das war ganz wichtig. Die Artland Dragons haben in der ProA im vierten Spiel unter ihrem neuen Trainer Tuna Isler den ersten Sieg gefeiert. Beim klaren 89:64-Sieg (46:34) beim Team Ehingen Urspring zeigten die Quakenbrücker Basketballer vor allem im zweiten und dritten Viertel eine starke Vorstellung. Angenehmer Nebeneffekt der Partie: Die Dragons sind vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag nicht mehr Letzter.

