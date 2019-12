An der Schulter verletzt: Danielius Lavrinovicius fehlt in den letzten beiden Spielen des Jahres. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück . Kurz vor Weihnachten gehen die Artland Dragons noch einmal auf eine Reise – es könnte eine wegweisende für den Rest der Saison werden. Gleich zwei Spiele stehen an diesem Wochenende auf dem Programm, die die Quakenbrücker unbedingt gewinnen wollen und müssen, wollen sie nicht dauerhaft Gast im Tabellenkeller der ProA bleiben. Den Auftakt macht die Partie in Ehingen an diesem Freitag (19 Uhr). Am Sonntag treten die Dragons um 17 Uhr in Kirchheim an.