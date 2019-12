Jena. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde sind die Artland Dragons in der ProA auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Nach der sehr bitteren 74:81-Niederlage (32:36) bei Science City sind die Quakenbrücker Basketballer die einzige Mannschaft der Liga, die erst drei Siege auf dem Konto hat. Vor dem extrem wichtigen kommenden Wochenende mit Spielen in Ehingen und Kirchheim lässt sich also zumindest aus tabellarischer Sicht sagen: Es kann nur besser werden.

