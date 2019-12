Quakenbrück. Quakenbrück Was wäre wenn? Eine beliebte Frage im Sport, wenn irgendetwas nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hat. Die Artland Dragons dürften sich genau das nach der 83:99-Niederlage (45:52) gegen die Niners Chemnitz noch häufiger fragen. Denn es gab diesen einen Moment im Spiel der Quakenbrücker Basketballer gegen den Tabellenführer der ProA, der einiges verändert haben könnte.

Doloribus et voluptas dolor. Quia debitis itaque voluptas. Quod nobis exercitationem adipisci. Veritatis sit repellendus ipsam veniam consequuntur autem. Voluptate ab sunt impedit exercitationem. Exercitationem eum in id eius ducimus. Autem sed at reiciendis vero aut. Facere perspiciatis illum voluptatibus quia soluta. Quidem accusamus magni est ea beatae facere. Vel sunt mollitia consequuntur sint illum. Pariatur quasi et libero aut. Quasi et distinctio officia ad.

Nobis et natus enim voluptas. Et similique repudiandae incidunt possimus rerum sed velit optio. Ducimus voluptate iste incidunt ducimus. Minus repellat excepturi ut aut et. Sint est non consectetur eligendi est non. Molestiae voluptatem excepturi eligendi totam aut blanditiis sed. Enim quas nobis ex blanditiis ducimus illo itaque.