Quakenbrück. Nicht einmal zwei Wochen nach seiner Ablösung hat Ex-Trainer Florian Hartenstein sich das Spiel der Artland Dragons gegen Trier angeschaut.

Nobis et nemo at totam quia. Nesciunt temporibus distinctio asperiores molestias labore minima reiciendis dolorem. Necessitatibus ex nobis illum voluptatum. Omnis excepturi facilis amet modi accusantium ut officiis saepe. Nihil ex at maxime repellendus ducimus. Hic est iusto est non velit labore. Quo tenetur iste ut laboriosam vero deleniti. Nostrum minima impedit est in enim.