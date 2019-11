Gerangel unter dem Korb: Drache Robert Oehle (Mitte) kämpft mit den Schwenningern Rasheed Moore (links) und Marko Bacak um den Ball. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Als Robert Oehle an den Sonntagmorgen dachte, da wurde ihm schon ein wenig angst und bange. „Das wird kein schöner Gang ins Bad“, sagte der Center der Artland Dragons, verzog sein Gesicht und schaute nach unten auf seinen großen Zeh. Seit knapp drei Wochen ist er gebrochen. Trotzdem spielte Oehle am Samstag beim 86:84-Sieg der Quakenbrücker Basketballer in der ProA gegen die Panthers Schwenningen 32:46 Minuten.