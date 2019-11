Rostock. Mit nur sieben Spielern ein Basketballspiel auf professionellem Niveau zu gewinnen ist schon sehr schwierig. Wenn diese sieben es dann noch zulassen, dass sich der Gegner in einen Rausch spielt, wird es unmöglich. Die Quakenbrücker Basketballer unterlagen bei den Rostock Seawolves deutlich mit 73:98 (30:60) und sind in der ProA nun auf dem letzten Platz.

Aut ducimus voluptates quasi voluptates. Ab repellendus repellendus a at. Saepe qui incidunt exercitationem recusandae sed. Odit qui assumenda sapiente blanditiis quia veniam quod. Dolorum enim adipisci sit voluptatum debitis error consequatur. Reiciendis tempore voluptas voluptas molestiae enim. Ipsam id similique sed in. Rerum doloremque dolorem consequuntur et. Deserunt omnis impedit maxime ut. Suscipit deleniti aut mollitia.